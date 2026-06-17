На борту находились шесть человек, данные о пострадавших уточняются

В Техасе небольшой самолет рухнул на автомагистраль, один человек погиб На борту находились шесть человек, данные о пострадавших уточняются

Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета, упавшего на автомагистраль в американском штате Техас.

Как сообщил представитель полиции города Ларедо Хосе Баэса, самолет потерпел крушение около 22:00 по местному времени, упав на автотрассу.

По его словам, на борту находились шесть человек. Один из них погиб. Информации о том, есть ли пострадавшие среди остальных находившихся в самолете или в автомобилях на автомагистрали, пока не поступало.

На распространенных в социальных сетях видеозаписях видно, что после падения самолет перевернулся на бок и загорелся.