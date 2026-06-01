В территориальных водах Ирака в Персидском заливе произошел взрыв на грузовом судне под флагом Панамы

Mehmet Nuri Uçar, Halime Afra Aksoy, Nariman Mehdiyev
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Иракские СМИ сообщили о взрыве на грузовом судне под флагом Панамы, произошедшем на юге страны вблизи порта Умм-Каср в Персидском заливе.
Согласно сообщению иракского телеканала Alsumaria News со ссылкой на источники в силовых структурах, взрыв произошел на судне под флагом Панамы «MSC SARISKY V», которое покинуло порт Умм-Каср после разгрузки.
Подробности о состоянии судна и характере взрыва не сообщаются.
Иракские власти пока не сделали официального заявления по поводу этого инцидента.
Район Хор-Абдулла, где находится порт Умм-Каср, известен как важный морской транспортный коридор между Ираком и Персидским заливом. В этом районе время от времени происходят различные инциденты, связанные с безопасностью морского судоходства.