В Тегеране состоялась церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Хаменеи

В тегеранской мечети Мосалла имени Имама Хомейни состоялась церемония прощания с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в результате удара США и Израиля.
Церемония, начавшаяся в 06:00 по местному времени, собрала десятки тысяч иранцев.
Когда в зал внесли гроб с телом Хаменеи, многие присутствующие не смогли сдержать скорбь. Во время церемонии также звучали лозунги против США и Израиля.
Площадь перед мечетью заполнили люди, которые читали траурные молитвы и ударяли себя в грудь в знак скорби.
В ходе церемонии было прочитано Священное Писание — Коран. Некоторые участники пришли в национальной одежде.
Ожидается, что церемония прощания продлится до 20:00 по местному времени.
Завтра в мечети Мосалла имени Имама Хомейни по Хаменеи будет совершена заупокойная молитва (джаназа-намаз).
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