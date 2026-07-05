В Тегеране состоялась заупокойная молитва по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
05 Июля 2026•Обновить: 05 Июля 2026
В столице Ирана Тегеране в мечети "Имам Хомейни Мусалла" состоялась джаназа-намаз (заупокойная молитва) по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи, погибшему в результате ударов США и Израиля.
Молитву в специально отведенной части мечети "Имам Хомейни Мусалла" возглавил аятолла Джафар Собхани.
С раннего утра сотни тысяч иранцев с национальными флагами в руках собрались на месте проведения церемонии и приняли участие в молитве.
На церемонии присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, представители военного и политического руководства страны, а также религиозные деятели.
Завтра в столице состоится церемония прощания, после чего тело Хаменеи будет доставлено в город Кум.