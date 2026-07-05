Сотни тысяч человек приняли участие в церемонии, после которой тело Хаменеи будет доставлено в Кум

В Тегеране состоялась заупокойная молитва по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи Сотни тысяч человек приняли участие в церемонии, после которой тело Хаменеи будет доставлено в Кум

В столице Ирана Тегеране в мечети "Имам Хомейни Мусалла" состоялась джаназа-намаз (заупокойная молитва) по бывшему лидеру Ирана Али Хаменеи, погибшему в результате ударов США и Израиля.



Молитву в специально отведенной части мечети "Имам Хомейни Мусалла" возглавил аятолла Джафар Собхани.

С раннего утра сотни тысяч иранцев с национальными флагами в руках собрались на месте проведения церемонии и приняли участие в молитве.

На церемонии присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, представители военного и политического руководства страны, а также религиозные деятели.

Завтра в столице состоится церемония прощания, после чего тело Хаменеи будет доставлено в город Кум.