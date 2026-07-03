В Тегеране проходит церемония прощания с бывшим лидером Ирана Хаменеи, погибшим в результате атаки США и Израиля Турцию на церемонии представляет вице-президент Джевдет Йылмаз

В столице Ирана Тегеране проходит государственная церемония прощания с бывшим лидером страны Али Хаменеи, погибшим в результате атаки США и Израиля, начатой 28 февраля.

Церемония проходит в мечети Имама Хомейни «Мусалла» в Тегеране. В ней принимают участие иранские официальные лица, граждане страны, а также представители многих государств.

Мероприятие началось с минуты молчания под чтение Священного Корана.

Турцию на церемонии представляет вице-президент Джевдет Йылмаз.

Ожидается, что в государственной церемонии прощания с Хаменеи, которая продлится в течение всего дня, примут участие главы правительств и парламентов, министры иностранных дел, а также специальные представители правительств примерно из 100 стран.