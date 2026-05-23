В Тегеране обсудили ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США

Haydar Şahin, Tolga Akbaba, Olga Keskin
23 Май 2026•Обновить: 23 Май 2026
Начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и председателем парламента Ирана Мохаммадом - Багером Галибафом, возглавляющим иранскую делегацию на переговорах с США.
Как сообщает иранское государственное телевидение, Мунир, находящийся в Тегеране в рамках продолжающихся переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана, провел отдельные встречи с Пезешкианом и Галибафом.
После встречи с Галибафом Мунир встретился с Пезешкианом для обмена мнениями по различным вопросам. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Официальных заявлений о содержании переговоров пока не поступало.