В Тегеране обсудили ситуацию вокруг переговоров между Ираном и США

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и председателем парламента Ирана Мохаммадом - Багером Галибафом, возглавляющим иранскую делегацию на переговорах с США.

Как сообщает иранское государственное телевидение, Мунир, находящийся в Тегеране в рамках продолжающихся переговоров между США и Ираном при посредничестве Пакистана, провел отдельные встречи с Пезешкианом и Галибафом.



После встречи с Галибафом Мунир встретился с Пезешкианом для обмена мнениями по различным вопросам. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Официальных заявлений о содержании переговоров пока не поступало.