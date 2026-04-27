В Тегеране готовятся к «чрезвычайным ситуациям»

Tolga Akbaba, Abdulrahman Yusupov, Ekip
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Власти Тегерана предпринимают меры по подготовке инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям на фоне продолжающейся региональной напряженности и угрозы войны.
Об этом сообщает иранское официальное информагентство IRNA со ссылкой на губернатора провинции Тегеран Мохаммада Садега Мотамадиана.
По его словам, 700 расположенных в регионе мечетей подготовлены к кризисным ситуациям в качестве убежищ или пунктов распределения.
Глава администрации также призвал население к экономному потреблению электроэнергии.