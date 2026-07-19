Власти Ирана усилили контроль за энергопотреблением в летний период, автоматически отключая электроэнергию в госучреждениях, не соблюдающих установленные нормы

В Тегеране более 500 госучреждений отключили от электроснабжения за превышение лимита потребления Власти Ирана усилили контроль за энергопотреблением в летний период, автоматически отключая электроэнергию в госучреждениях, не соблюдающих установленные нормы

В столице Ирана Тегеране более 500 государственных учреждений были автоматически отключены от электроснабжения за превышение установленных лимитов потребления электроэнергии в рамках летней кампании по контролю за энергопотреблением.

Как сообщает агентство ISNA, генеральный директор Тегеранской распределительной электросетевой компании Махмуд Махмуди заявил, что из-за роста спроса на электроэнергию в летние месяцы энергопотребление государственных учреждений находится под постоянным контролем.

По его словам, в Тегеране и прилегающих районах функционируют около 4400 государственных учреждений. На сегодняшний день электроэнергия была отключена более чем у 500 организаций, которые в разное время превысили допустимые нормы потребления. Ограничения будут сохраняться до тех пор, пока их энергопотребление не вернется к установленным показателям.

Махмуди рекомендовал государственным учреждениям использовать поочередное включение освещения, переходить на энергосберегающие лампы, а также устанавливать автоматические системы управления освещением там, где это возможно.

Он также посоветовал при использовании кондиционеров устанавливать температуру на уровне 25 градусов Цельсия, регулярно проводить техническое обслуживание оборудования, отдавать предпочтение локальным системам охлаждения вместо централизованных и усиливать теплоизоляцию зданий, что позволит существенно сократить потребление электроэнергии.

По словам чиновника, в соответствии с решением Совета министров государственные учреждения в жаркие дни обязаны сократить потребление электроэнергии не менее чем на 30% в период с 07:00 до 13:00 по сравнению с базовым уровнем 2024 года, а после 13:00 — не менее чем на 70% относительно уровня потребления в рабочие часы того же дня.

Махмуди отметил, что в случае превышения установленной квоты автоматически срабатывают системы ограничения потребления (лимитеры), после чего электроснабжение соответствующего здания отключается.