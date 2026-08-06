В Тверской области РФ обломки БПЛА повредили фасад объекта Wildberries

В Тверской области обломки БПЛА повредили фасад логокомплекса Wildberries, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

«Сегодня силы ПВО отражали атаку вражеских БПЛА над нашим регионом. В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса «Вайлдберриз». Люди не пострадали»,- следует из публикации на канале Королева в социальной сети в четверг, 6 августа.

В Калининском округе обломки БПЛА, как сообщается, повредили несколько хозпостроек в СНТ. Жители также не пострадали.

Логистические центры крупнейшей российской платформы электронной коммерции Wildberries подвергаются ударам с 18 июля, приводя к пожарам, разрушениям и человеческим жертвам.

По состоянию на 6 августа зафиксированы удары и эвакуации на десятках объектов маркетплейса.

В городе Котовск Тамбовской области из-за обрушения конструкций и пожара погибли 7 человек, еще около 25 получили тяжелые ранения. Одновременно в Электростали в Московской области дрон вызвал пожар на площади до 100 000 кв. м, пострадали 57 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье «Теракт».

20 июля из-за угрозы был эвакуирован мегахаб в Коледино. 22 июля атакованы логистические коридоры на юге — комплексы в Краснодаре и Невинномысске в Ставропольском крае.

В рамках третьей волны ударов были совершены атаки на объекты в Санкт-Петербурге (Шушары), Ленинградской области и Симферополе.

Второго августа массированной атаке подвергся распределительный центр в Новосемейкино в Самарской области площадью 130 000 кв. м. К 4 августа склад полностью выгорел дотла, но обошлось без жертв благодаря своевременной эвакуации. 3 августа вспыхнул один из крупнейших хабов компании в деревне Хрястово Владимирской области. 4 августа БПЛА атаковал объект Wildberries в поселке Красный Бор в Ленинградской области.

6 августа новый удар БПЛА пришелся по логистическому объекту маркетплейса в Тульской области.