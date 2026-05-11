В Тбилиси обсудили сотрудничество между НАТО и Грузией

Спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон посетил Грузию с рабочим визитом 7–8 мая. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает пресс-служба НАТО.

В Тбилиси он провел встречи с представителями грузинского правительства и обсудил сотрудничество между НАТО и Грузией, а также вопросы региональной безопасности.

В ходе визита представитель Альянса встретился с главой МИД Грузии Мака Бочоришвили, министром обороны Ираклием Чиковани и заместителем главы МИД Лашей Дарсалия.

Отмечается, что стороны обсудили поддержку, которую НАТО оказывает Грузии в сфере обороны, реформ и повышения совместимости с альянсом. Речь идет, в частности, о совместных программах и инициативах сотрудничества между НАТО и Грузией.

«Он подчеркнул, что союзники продолжают призывать Грузию к продолжению и углублению реформ, в том числе с точки зрения демократического управления, что по-прежнему имеет существенное значение для долгосрочного процесса евроатлантической интеграции страны», — сказано в заявлении.

Во время визита Гамильтон также встретился с представителями гражданского общества, дипломатами стран-союзников и сотрудниками офиса связи НАТО в Грузии. Он посетил Совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC).

Отдельно в Североатлантическом альянсе отметили визит спецпредставителя НАТО к административной линии разграничения у Цхинвальского региона.

В военно-политическом блоке заявили, что этим подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.