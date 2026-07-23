Подозреваемый в стрельбе уже задержан полицией «по горячим следам», сообщили в МВД Республики

В Тбилиси неизвестный открыл стрельбу на улице: 1 человек погиб, 3 ранены Подозреваемый в стрельбе уже задержан полицией «по горячим следам», сообщили в МВД Республики

В столице Грузии, Тбилиси неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения.

Как сообщили в МВД Грузии, неизвестный открыл стрельбу по четырем прохожим на улице. «Сотрудники Департамента полиции Тбилиси МВД задержали по горячим следам одного человека по обвинению в покушении на умышленное убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах», - отметила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что обвиняемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, ранив четырех человек, после чего скрылся с места происшествия. Среди раненых — двое несовершеннолетних.

Все четверо были доставлены в клинику для оказания медицинской помощи, однако в результате полученных травм один из несовершеннолетних скончался в больнице вскоре после поступления, сообщили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, сотрудники правоохранительных органов задержали лицо, совершившее преступление, вскоре после инцидента, отметили в МВД. «При задержании обвиняемый оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В ходе задержания обвиняемый получил повреждения пальцев рук», - следует из публикации.

Расследование ведется по статье 19-109 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

