В Ташкенте прошел Узбекско-турецкий деловой форум

В столице Узбекистана Ташкенте состоялся Узбекско-турецкий деловой форум.

В форуме, организованном Министерством горнодобывающей промышленности и геологии, Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Заводом технологических металлов и Организованной промышленной зоной ОСТИМ, а также Советом по горнодобывающей промышленности Турецкой ассоциации палат и бирж (TOBB), приняли участие более 30 турецких компаний, работающих в горнодобывающей промышленности, а также многочисленные узбекские бизнесмены и высокопоставленные чиновники.

Выступая на открытии форума, заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Урал Юсупов рассказал о реформах и изменениях, проводимых в стране, а также о льготах, предоставляемых иностранным инвесторам.

Замминистра отметил, что турецкие компании реализуют в горнодобывающей отрасли Узбекистана очень успешные проекты, подчеркнув, что форум откроет новые горизонты для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере.



Он напомнил, что в последние годы правительство предоставило ряд льгот иностранным компаниям, инвестирующим в горнодобывающую отрасль. Юсупов призвал иностранных инвесторов к сотрудничеству.

Председатель Совета по горнодобывающей промышленности TOBB Ибрагим Халил Кыршан в своем выступлении подчеркнул, что Турция и Узбекистан — это страны, тесно связанные между собой общей культурой, языковым сходством и братскими узами, уходящими корнями в глубину веков. Он добавил, что в последние годы объем торговли между двумя странами увеличился, а инвестиции турецкого частного сектора, создавшие в стране тысячи рабочих мест, внесли значительный вклад в развитие различных отраслей.



«Интерес и доверие турецкого делового сообщества к Узбекистану растут с каждым днем. Эта встреча является важным шагом, отражающим растущий интерес к горнодобывающему сектору», - сказал Кыршан.



Директор по инвестициям в горнодобывающую промышленность Турецкого фонда активов (TVF) Мутлу Зенгин рассказал об основных задачах и деятельности фонда.



Зенгин напомнил, что в последнее время отношения между двумя странами благодаря поддержке и видению президентов достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства: «Мы вступили в период, когда реализуются гораздо более конкретные и ориентированные на практику проекты. Как Фонд активов Турции, мы стремимся вносить вклад в проекты, которые являются устойчивыми и создают добавленную стоимость для обеих сторон».

По его словам, TVF участвует в проектах не только в качестве финансового инвестора, но и благодаря своему техническому опыту и знаниям в области управления. Он добавил, что они открыты для сотрудничества, основанного на технических знаниях.



На форуме были представлены различные доклады о потенциале Узбекистана в горнодобывающей отрасли. Узбекские и турецкие бизнесмены провели индивидуальные встречи, в ходе которых обсудили возможности взаимного сотрудничества и деловые перспективы.