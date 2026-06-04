В Ташкенте проходит второе заседание Термезского диалога по взаимосвязанности Термезский диалог призван содействовать укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией

В Ташкенте в четверг, 4 июня проходит второе заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией на тему «Мир, связность, устойчивость: формируя основу общего процветания».

Как сообщили узбекские государственные СМИ, на церемонии открытия мероприятия выступил директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте Узбекистана Элдор Арипов.

В мероприятии принимают участие первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев, специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев (онлайн).

Как сообщили в ИСМИ, Термезский диалог учрежден в 2025 году в качестве постоянно действующей международной платформы и призван содействовать практическому продвижению инициативы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

Данная инициатива получила широкую международную поддержку и была закреплена специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 июля 2022 года.

Организаторами нынешнего заседания выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Министерство иностранных дел Республики Узбекистан в партнерстве с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В работе форума примут участие более 150 представителей политических, деловых и экспертных кругов, международных и региональных организаций из стран Центральной и Южной Азии, Европы, СНГ, Южного Кавказа, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Америки, что подчеркивает инклюзивный и открытый характер Термезского диалога как широкой международной платформы для выработки совместных подходов к укреплению взаимосвязанности, доверия и устойчивого развития на евразийском пространстве.

Среди партнеров и участников диалога – Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Миссия ООН по содействию Афганистану, а также ведущие «мозговые центры», научно-исследовательские учреждения и миротворческие структуры, включая Международный институт управления водными ресурсами, Центр прогрессивных реформ, Фонд Конрада Аденауэра, Фонд Бергхоф, PeaceNexus, Search for Common Ground, Джорджтаунский университет и другие организации.

Программа форума предусматривает проведение пленарного заседания высокого уровня на тему: «Политический диалог и экономическая взаимосвязанность как основы устойчивого развития в регионе СВМДА», а также двух специальных тематических сессий, посвященных вопросам совместной адаптации к изменению климата и экологической устойчивости, а также углублению культурно-гуманитарного сотрудничества.

В рамках мероприятия запланированы экспертные и академические дискуссии, а также сайд-ивенты, посвященные вопросам региональной безопасности, расширения взаимодействия с Афганистаном, в том числе развитию диалога по линии Афганистан - Узбекистан - Пакистан, укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности, формирования регионального доверия и общей повестки устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено вопросам региональной идентичности Центральной Азии, а также расширению молодежного сотрудничества в сфере миротворчества и устойчивого развития.

Программа форума также предусматривает проведение выездных сессий. Для участников диалога запланирован визит в Термез, где они смогут ознакомиться с современной инфраструктурой торгово-экономического и логистического взаимодействия со странами Южной Азии, включая деятельность Международного торгового центра «Айритом» и международного логистического хаба Termez Cargo Center, а также прикоснуться к богатому культурно-историческому наследию древнего города.

Третий день диалога пройдет в Самарканде, где делегаты ознакомятся с уникальным цивилизационным наследием Самаркандского Ренессанса, исторически служившего мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

По итогам заседания планируется принятие Коммюнике, призванного закрепить курс на укрепление доверия, развитие конструктивного сотрудничества и продвижение устойчивой взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

