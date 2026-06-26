С участием представителей США проходит Ташкентский диалог по зоне, свободной от ядерного оружия

В Ташкенте обсуждают будущее ядерной безопасности в Центральной Азии С участием представителей США проходит Ташкентский диалог по зоне, свободной от ядерного оружия

В столице Узбекистана в пятницу, 26 июня проходит Ташкентский диалог по зоне, свободной от ядерного оружия на тему «Безопасное атомное будущее Центральной Азии: от нераспространения к управлению рисками».

Как сообщили узбекские государственные СМИ, мероприятие организовано в Университете мировой экономики и дипломатии.

Организаторами выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана, Институт перспективных международных исследований при УМЭД и Центр Джеймса Мартина по исследованиям нераспространения при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее.

В работе форума принимают участие более 50 представителей Узбекистана и США, включая руководителей и экспертов государственных структур, аналитических центров, научно-исследовательских организаций, а также специалистов в области ядерной безопасности, нераспространения и мирного использования атомной энергии. Среди участников – бывшие сотрудники Администрации Президента и Совета национальной безопасности США, ученые и аналитики ведущих университетов мира.

В ходе пленарных заседаний и тематических сессий обсуждаются вопросы трансформации роли Центральной Азии в меняющемся глобальном ядерном и геополитическом ландшафте, обеспечения безопасности в условиях развития мирного атома и ядерной энергетики, управления ядерными и радиологическими рисками, а также укрепления физической защиты и кибербезопасности объектов использования атомной энергии.

Участники отмечают, что в условиях усиления геополитической напряженности и роста стратегической неопределенности особое значение приобретает укрепление режимов нераспространения и развитие региональных механизмов безопасности. Подчеркивается, что Центральная Азия остается единственным регионом Северного полушария, обладающим юридически закрепленным статусом зоны, свободной от ядерного оружия.

Особое внимание уделяется развитию мирного использования атомной энергии, совершенствованию национальных систем регулирования, подготовке квалифицированных кадров и расширению взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии

По мнению участников, безъядерный статус региона предполагает не только отказ от ядерного оружия, но и высокую ответственность за безопасное обращение с ядерными материалами и технологиями.

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии

По данным Управления ООН по вопросам разоружения (UNODA), 8 сентября 2006 года на бывшем Семипалатинском ядерном испытательном полигоне в Казахстане был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ДЗСОЯО ЦА).

Документ является юридически обязывающим обязательством государств Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) не производить, не приобретать, не испытывать и не обладать ядерным оружием.

Впоследствии Договор, неофициальное название которого «Семипалатинский договор» был ратифицирован всеми пятью центральноазиатскими государствами и вступил в силу 21 марта 2009 года.

Государства-участники ДЗСОЯО ЦА добровольно и недвусмысленно взяли на себя обязательство запретить производство, приобретение и размещение на своих территориях ядерного оружия, его компонентов или других ядерных взрывных устройств.

Вся проверка выполнения Договора осуществляется МАГАТЭ, поскольку государства-участники ДЗСОЯО ЦА обязаны заключить с МАГАТЭ как всеобъемлющее соглашение о гарантиях, так и дополнительный протокол.

Договор также требует, чтобы государства-участники действовали в соответствии с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и «поддерживали эффективные стандарты физической защиты ядерных материалов, установок и оборудования».

