В Ташкенте обсудили расширение узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества

Президент Узбекистана провел встречу с делегацией ОАЭ во главе с министром по делам правительства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.

Как сообщила пресс-служба главы узбекского государства в пятницу, 22 мая, в начале встречи министр передал Мирзиёеву тёплые слова приветствия президента ОАЭ Шейха Мухаммада Аль Нахаяна, вице-президента, Премьер-министра страны, Эмира Дубая Шейха Мухаммада Аль Мактума и вице-президента Шейха Мансура Аль Нахаяна.

Были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего расширения узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества, прежде всего по повышению эффективности системы государственного управления и обеспечению результативности проводимых реформ в этой сфере.

С глубоким удовлетворением отмечено динамичное развитие отношений дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и ОАЭ, а также укрепление практического взаимодействия по приоритетным направлениям.

Последовательно осуществляется совместная «дорожная карта», предусматривающая сотрудничество по 10 ключевым направлениям совершенствования механизмов государственной службы. Внедряется передовой опыт ОАЭ в области сокращения бюрократии. В рамках соответствующей программы начал деятельность проектный офис.

Отмечены также результаты реализации образовательной программы «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта», которой на сегодняшний день охвачено свыше одного миллиона человек.

Сегодня состоится торжественная церемония награждения победителей проекта «Оценка эффективности деятельности государственных органов». Выражена заинтересованность в дальнейшем расширении охвата данной инициативы, в том числе за счет подключения представителей местных органов власти. Рассмотрены планы по совместному запуску общенационального движения чтения.

Достигнута договоренность о дальнейшей реализации проектов, направленных на поддержку и развитие молодежи, проведение совместных форумов развития, а также продвижение подготовки стратегических и концептуальных документов, нацеленных на развитие Узбекистана.