В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3 Очаг землетрясения залегал на глубине 205 км

Сейсмологи зарегистрировали в Таджикистане подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 9 июля в 06 час. 15 мин. по времени Астаны (в 01 час. 15 мин. по Гринвичу) на территории Таджикистана.

Координаты эпицентра: 38.57 градуса северной широты, 73.90 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.3. Энергетический класс K=11.9.

Очаг землетрясения залегал на глубине 205 км.