По состоянию на 21 июля в стране было выявлено 2 295 случаев заболевания

В США число случаев заражения корью с начала года достигло максимума за 35 лет По состоянию на 21 июля в стране было выявлено 2 295 случаев заболевания

В США с начала текущего года зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания корью с 1991 года.

Согласно данным системы мониторинга случаев заражения корью, которую ведет Университет Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 июля в стране было выявлено 2 295 случаев заболевания.

Таким образом, число заболевших уже превысило показатель за весь 2025 год, когда в США было зарегистрировано 2 289 случаев кори.

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что в стране зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью с 1991 года.