В США число случаев заражения корью с начала года достигло максимума за 35 лет

Dildar Baykan Atalay, Marina Mussa
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
В США с начала текущего года зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания корью с 1991 года.
Согласно данным системы мониторинга случаев заражения корью, которую ведет Университет Джонса Хопкинса, по состоянию на 21 июля в стране было выявлено 2 295 случаев заболевания.
Таким образом, число заболевших уже превысило показатель за весь 2025 год, когда в США было зарегистрировано 2 289 случаев кори.
Опубликованные данные свидетельствуют о том, что в стране зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости корью с 1991 года.