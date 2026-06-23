В США при стрельбе в библиотеке погибли два человека Инцидент произошел в библиотеке города Чико

Два человека погибли в результате вооруженного нападения в библиотеке в американском штате Калифорния.

Инцидент произошел в библиотеке города Чико.

В результате стрельбы два человека погибли, еще один ребенок получил ранения и был доставлен в больницу.

Начальник полиции Чико Билли Олдридж сообщил журналистам, что во время нападения подозреваемый предпринял попытку скрыться через задний выход библиотеки, однако был задержан сотрудниками службы безопасности.

Правоохранительные органы пока не раскрывают личность подозреваемого и не сообщают подробностей произошедшего.

Местные власти выразили в соцсетях самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших.