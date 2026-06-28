Dilara Karataş, Elmira Ekberova
28 Июня 2026•Обновить: 28 Июня 2026
Трое пожарных погибли, еще двое получили ранения при тушении лесных пожаров на границе американских штатов Колорадо и Юта.
Борьба с лесными пожарами продолжается в Юте, Аризоне и других западных штатах США, где установилась жаркая, сухая и ветреная погода, способствующая быстрому распространению огня.
Как сообщила Служба по борьбе с лесными пожарами США, накануне пожарные были направлены на тушение возгораний в районах Ноулз и Гор на границе Колорадо и Юты.
Во время проведения операции погибли трое пожарных, еще двое получили ранения.
В штате Юта площадь лесного пожара продолжает стремительно увеличиваться и уже достигла около 373 квадратных километров.
Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил в социальной сети, что ситуация остается "мрачной", однако спасательные службы продолжают борьбу с огнем.
Губернатор Колорадо Джаред Полис объявил в штате режим чрезвычайной ситуации и санкционировал привлечение подразделений Национальной гвардии к ликвидации последствий пожаров.
В Колорадо огонь уже уничтожил около 24 тысяч гектаров территории. Для многочисленных населенных пунктов и кемпингов была объявлена эвакуация.