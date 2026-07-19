В США приняты беспрецедентные меры безопасности в преддверии финала чемпионата мира

Islam Doğru, Elmira Ekberova
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
Сборные Испании и Аргентины, вышедшие в финал чемпионата мира по футболу 2026 года, сегодня встретятся на стадионе MetLife в американском штате Нью-Джерси в борьбе за главный трофей мирового футбола.
На арене вместимостью 82,5 тыс. зрителей, которая на протяжении турнира также называлась «Стадион Нью-Йорк — Нью-Джерси», за несколько дней до финала были введены беспрецедентные меры безопасности.
Дополнительные меры приняты, в частности, в связи с тем, что, как ожидается, матч с трибун посетит президент США Дональд Трамп. Уровень безопасности повышен до максимального.
Стадион примет десятки тысяч болельщиков со всего мира. Сотрудники Секретной службы США, федеральных, региональных и местных правоохранительных органов проводят усиленный досмотр на входах, а прилегающая к арене территория находится под усиленной охраной.
- Болельщиков ждут высокие цены и транспортные трудности
Для десятков тысяч зрителей главным испытанием станет дорога до стадиона. Поскольку основная часть болельщиков будет добираться общественным транспортом, из Нью-Йорка и Нью-Джерси организованы дополнительные рейсы поездов и автобусов.
Ожидается, что расходы на общественный транспорт составят от 100 до 150 долларов. Власти предупреждают о возможных длительных задержках как по пути на матч, так и после его окончания из-за большого пассажиропотока.
Стоимость билетов на финал также остается крайне высокой. На различных интернет-площадках цены варьируются от 7 тыс. до 55 тыс. долларов в зависимости от расположения мест и обзора поля.
Дополнительным фактором, способным повлиять на проведение матча, может стать жаркая погода и вероятность внезапных летних ливней.
- Болельщики: «Могли бы сделать цены доступнее»
Болельщик из Гондураса по имени Эдгар, приехавший на матч вместе с сыном, рассказал «Анадолу», что посещение финала стало для них исполнением давней мечты.
«Мы очень взволнованы. Для нас это событие из списка того, что обязательно нужно сделать в жизни, поэтому мы счастливы быть здесь», — сказал он.
По словам Эдгара, погода его не беспокоит, однако стоимость билетов и транспорта, по его мнению, могла бы быть ниже.
«Думаю, с точки зрения цен они могли бы сделать всё более доступным для всех», — отметил он.
Его сын Киран сообщил, что будет поддерживать сборную Испании, тогда как отец болеет за Аргентину.
«Это мой первый визит на матч чемпионата мира, тем более на финал. Я очень рад, что смогу увидеть эту игру», — сказал он.
Семья Тимперс, приехавшая на турнир из Нидерландов и уже неделю находящаяся в Бостоне, также поделилась своими ожиданиями.
«Это будет встреча футбольного вундеркинда Ламина Ямаля и легендарного Лионеля Месси. Я очень жду этот матч и с интересом хочу увидеть, чем все закончится», — отметил Ноа Тимперс.
Его брат Сим Тимперс подчеркнул, что сложности с приобретением билетов и организацией поездки неизбежны.
«Достать билеты всегда непросто, и не все может быть идеально. Нужно просто принять это и получать удовольствие», — сказал он.
Отец семейства, 50-летний Йос Тимперс, призвал болельщиков проявить терпение.
«США — это прекрасный опыт. Стадионы великолепные, и, на мой взгляд, матчи проходят на очень высоком уровне», — отметил он.