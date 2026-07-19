Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира — 2026 на стадионе MetLife

В США приняты беспрецедентные меры безопасности в преддверии финала чемпионата мира Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира — 2026 на стадионе MetLife

Сборные Испании и Аргентины, вышедшие в финал чемпионата мира по футболу 2026 года, сегодня встретятся на стадионе MetLife в американском штате Нью-Джерси в борьбе за главный трофей мирового футбола.

На арене вместимостью 82,5 тыс. зрителей, которая на протяжении турнира также называлась «Стадион Нью-Йорк — Нью-Джерси», за несколько дней до финала были введены беспрецедентные меры безопасности.

Дополнительные меры приняты, в частности, в связи с тем, что, как ожидается, матч с трибун посетит президент США Дональд Трамп. Уровень безопасности повышен до максимального.

Стадион примет десятки тысяч болельщиков со всего мира. Сотрудники Секретной службы США, федеральных, региональных и местных правоохранительных органов проводят усиленный досмотр на входах, а прилегающая к арене территория находится под усиленной охраной.

- Болельщиков ждут высокие цены и транспортные трудности

Для десятков тысяч зрителей главным испытанием станет дорога до стадиона. Поскольку основная часть болельщиков будет добираться общественным транспортом, из Нью-Йорка и Нью-Джерси организованы дополнительные рейсы поездов и автобусов.

Ожидается, что расходы на общественный транспорт составят от 100 до 150 долларов. Власти предупреждают о возможных длительных задержках как по пути на матч, так и после его окончания из-за большого пассажиропотока.

Стоимость билетов на финал также остается крайне высокой. На различных интернет-площадках цены варьируются от 7 тыс. до 55 тыс. долларов в зависимости от расположения мест и обзора поля.

Дополнительным фактором, способным повлиять на проведение матча, может стать жаркая погода и вероятность внезапных летних ливней.

- Болельщики: «Могли бы сделать цены доступнее»

Болельщик из Гондураса по имени Эдгар, приехавший на матч вместе с сыном, рассказал «Анадолу», что посещение финала стало для них исполнением давней мечты.

«Мы очень взволнованы. Для нас это событие из списка того, что обязательно нужно сделать в жизни, поэтому мы счастливы быть здесь», — сказал он.

По словам Эдгара, погода его не беспокоит, однако стоимость билетов и транспорта, по его мнению, могла бы быть ниже.

«Думаю, с точки зрения цен они могли бы сделать всё более доступным для всех», — отметил он.

Его сын Киран сообщил, что будет поддерживать сборную Испании, тогда как отец болеет за Аргентину.

«Это мой первый визит на матч чемпионата мира, тем более на финал. Я очень рад, что смогу увидеть эту игру», — сказал он.

Семья Тимперс, приехавшая на турнир из Нидерландов и уже неделю находящаяся в Бостоне, также поделилась своими ожиданиями.

«Это будет встреча футбольного вундеркинда Ламина Ямаля и легендарного Лионеля Месси. Я очень жду этот матч и с интересом хочу увидеть, чем все закончится», — отметил Ноа Тимперс.

Его брат Сим Тимперс подчеркнул, что сложности с приобретением билетов и организацией поездки неизбежны.

«Достать билеты всегда непросто, и не все может быть идеально. Нужно просто принять это и получать удовольствие», — сказал он.

Отец семейства, 50-летний Йос Тимперс, призвал болельщиков проявить терпение.

«США — это прекрасный опыт. Стадионы великолепные, и, на мой взгляд, матчи проходят на очень высоком уровне», — отметил он.