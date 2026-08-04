С 30 июля из-за этого паразитарного кишечного заболевания были госпитализированы 193 человека

В США от вспышки циклоспориаза умерли два человека С 30 июля из-за этого паразитарного кишечного заболевания были госпитализированы 193 человека

В американском штате Мичиган два человека скончались на фоне вспышки циклоспориаза, которая охватила более 18 тысяч человек по всей территории США и вызывает сильную диарею.

По данным Департамента здравоохранения и социальных служб штата Мичиган, число заболевших циклоспориазом в штате достигло 11 234 человек.

С 30 июля из-за этого паразитарного кишечного заболевания были госпитализированы 193 человека.

Два пациента, у которых наряду с инфекцией имелись другие серьезные проблемы со здоровьем, скончались вследствие вспышки заболевания.

Власти штата продолжают расследование причин распространения инфекции. Предполагается, что ее источником могли стать салат-латук или другая листовая зелень.

Два случая смерти в Мичигане стали первыми летальными исходами, зарегистрированными в рамках вспышки заболевания в США, связанной с употреблением зараженных продуктов питания и сопровождающейся тяжелой диареей.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 30 июля сообщили, что число случаев циклоспориаза в 45 штатах превысило 18 тысяч.