В военной терминологии число 86 означает «устранить кого-либо», а число 47, предположительно, указывает на 47-го президента США

В США начали расследование после появления надписи «86 47» на газоне у Белого дома В военной терминологии число 86 означает «устранить кого-либо», а число 47, предположительно, указывает на 47-го президента США

В США начато расследование после того, как на газоне парка National Mall, расположенного неподалеку от Белого дома, появилась надпись «86 47».

По данным телеканала NBC News, надпись «86 47», которую расценили как возможный призыв к «покушению» на президента США Дональда Трампа, привлекла внимание федеральных властей.

Представитель администрации Трампа назвал произошедшее «актом вандализма» и заявил, что подобные действия «не будут оставлены без внимания».

Он подчеркнул, что любые угрозы в адрес президента США воспринимаются крайне серьезно, а виновные будут привлечены к ответственности.

Полиция парка сообщила, что образцы травы были собраны для проведения экспертизы, расследование инцидента продолжается.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, что на газоне парка National Mall неподалеку от Белого дома слабо просматривается надпись «86 47».

В военной терминологии число 86 означает «устранить кого-либо» или «вывести что-либо из эксплуатации». Число 47, предположительно, указывает на Трампа как на 47-го президента США.