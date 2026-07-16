Нападавший признался полиции, что ударил сотрудника ножом из-за его веры

В США мусульманин получил ножевые ранения из-за своего вероисповедания Нападавший признался полиции, что ударил сотрудника ножом из-за его веры

В американском штате Юта сотрудник торгового центра, исповедующий ислам, подвергся нападению с ножом из-за своей религиозной принадлежности.

Согласно материалам суда штата, подозреваемым в нападении на мусульманина, работавшего в торговом центре в районе Солт-Лейк-Сити, является Питер Майкл Ларсен.

В документах отмечается, что Ларсен признался полиции, что неоднократно ударил сотрудника ножом из-за его веры и намеревался убить его.

Сотрудник торгового центра, получивший более 15 ножевых ранений и выживший после нападения, продолжает лечение в больнице.

«Политические и общественные лидеры нашей страны несут моральную ответственность за то, чтобы отвергать мусульманоненавистническую риторику во всех ее проявлениях, прежде чем пострадают новые невинные люди», - заявил представитель Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), комментируя произошедшее.