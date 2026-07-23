Компания обвиняются в «незаконном осуществлении медицинской деятельности» и халатности в связи с медицинскими рекомендациями, которые ChatGPT давал мужчине

В США мужчина подал в суд на OpenAI в связи с советом ChatGPT отложить лечение Компания обвиняются в «незаконном осуществлении медицинской деятельности» и халатности в связи с медицинскими рекомендациями, которые ChatGPT давал мужчине

Житель США подал иск против американской компании OpenAI, обвинив разработанный ею чат-бот ChatGPT в том, что тот отговорил его своевременно обратиться за медицинской помощью.

Как пишет газета The New York Times, священник Скотт Уинтерс, проживающий в штате Флорида, обратился в суд штата Калифорния с иском против OpenAI и генерального директора компании Сэма Альтмана.

Согласно исковому заявлению, Альтман и компания обвиняются в «незаконном осуществлении медицинской деятельности» и халатности в связи с медицинскими рекомендациями, которые ChatGPT давал Уинтерсу.

В иске утверждается, что в 2024 году, когда Уинтерс начал задавать ChatGPT вопросы о своем здоровье, чат-бот сначала рекомендовал обратиться за профессиональной медицинской помощью. Однако со временем тот перестал давать такие предупреждения и начал самостоятельно предлагать советы.

По версии истца, ChatGPT убеждал его, что ухудшающееся состояние не свидетельствует об опасном заболевании, тем самым отговаривая от обращения к врачам. Впоследствии Уинтерс был госпитализирован в отделение интенсивной терапии с тромбоэмболией легочной артерии.

В иске утверждается, что системы безопасности ChatGPT не смогли предотвратить ситуацию, в которой пользователь отложил необходимое лечение, что в итоге привело к возникновению угрозы его жизни.

Представитель OpenAI, в свою очередь заявил, что в пользовательском соглашении ChatGPT прямо указано, что сервис не предназначен для диагностики и лечения заболеваний. При этом компания продолжает работать над тем, чтобы сделать ответы на вопросы, связанные со здоровьем, максимально безопасными.