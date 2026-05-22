В США из-за наводнения и шторма более 10 тысяч человек остались без электричества

Dildar Baykan Atalay, Ulviyya Amoyeva
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
В штате Нью-Джерси и городе Нью-Йорк более 10 тыс. человек остались без электричества из-за наводнения и шторма.
Как сообщают американские СМИ, сильные ливни привели к наводнению в районах Бруклин и Куинс в Нью-Йорке.
Водители, оказавшиеся в ловушке в своих автомобилях из-за наводнения, пытались выбраться самостоятельно.
Официальные лица заявили, что количество осадков превысило пропускную способность городской канализационной системы.
В некоторых районах из-за сильного шторма упавшие деревья повредили автомобили.
В Нью-Джерси без электричества остались более 10 тыс. человек.
Заявление мэра Мамдани
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил в соцсетях, что городская канализационная система не справляется с объемом осадков.
Он также отметил, что встретился с пострадавшими от наводнения семьями.