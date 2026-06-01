В США взломали аккаунт Белого дома времен Обамы Последняя публикация в официальном аккаунте Белого дома времен Обамы была сделана в 2017 году

Официальный аккаунт Белого дома в Instagram, использовавшийся в период правления бывшего президента США Барака Обамы, был взломан.

По данным специализирующейся на мировых новостях шоу-бизнеса платформы TMZ, последняя публикация в официальном аккаунте Белого дома времен Обамы была сделана в 2017 году.

В материале отмечается, что официальный аккаунт, который с тех пор не обновлялся и использовался Обамой в период его президентства, был взломан накануне, после чего в нем появились несколько публикаций.

Согласно сообщению, в тексте одной из публикаций содержались утверждения о том, что Белый дом находится под контролем шиитов. Также указывается, что группа, взломавшая аккаунт, размещала истории в Instagram.

На приведенных в публикации изображениях было видно, что в одном из таких постов использовались фотографии командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года в результате удара американского беспилотника в районе столицы Ирака Багдада.

Представитель Meta, владеющей социальной платформой Instagram, подтвердил факт взлома и сообщил, что аккаунт с тех пор был защищен, а несанкционированный контент удален.

Информации о том, кто стоит за инцидентом, пока нет.