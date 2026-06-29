Доля валовых государственных инвестиций в общем объёме бюджета составила 5,9 % в 2023 году и 6,1 % в 2024 году, а в 2025 году выросла до 6,5 %

В сфере государственных инвестиций Германии на первый план выходит военное оборудование Доля валовых государственных инвестиций в общем объёме бюджета составила 5,9 % в 2023 году и 6,1 % в 2024 году, а в 2025 году выросла до 6,5 %

Под влиянием роста расходов на оборону в Германии государственные инвестиции в прошлом году продемонстрировали самый быстрый рост с 2000 года.



Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) обнародовало данные о государственных инвестициях страны на 2025 год.



Согласно этим данным, валовые государственные инвестиции в стране в прошлом году выросли на 12,3% (16,2 млрд евро) по сравнению с 2024 годом и достигли 147,5 млрд евро. Этот показатель стал самым высоким ростом, зафиксированным с 2000 года. Подобный пик в последний раз наблюдался в 1999 году, когда рост составил 14 % под влиянием реформы железнодорожного транспорта.



Основной причиной столь заметного роста в 2025 году стал резкий рост государственных инвестиций в оборудование, включая военную технику.



Правительство Берлина создало специальный фонд для финансирования программы модернизации и реорганизации немецких вооруженных сил после войны между Россией и Украиной.

•⁠ ⁠Доля инвестиций в бюджете растёт



Доля валовых государственных инвестиций в общем объёме бюджета составила 5,9 % в 2023 году и 6,1 % в 2024 году, а в 2025 году выросла до 6,5 %.



В первом квартале 2026 года наблюдалось частичное замедление темпов роста инвестиций. В первом квартале инвестиции выросли на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля в общих расходах составила 5 %.



При анализе отдельных статей государственных инвестиций видно, что в 2025 году наибольший скачок — на 47,7 % — произошёл в инвестициях в оборудование. Основной движущей силой этого роста стали закупки военных систем вооружения Вооружёнными силами Германии (Бундесвер). Для сравнения: в 2024 году инвестиции в оборудование выросли всего на 7,6 %. Эта сильная тенденция продолжилась и в первом квартале 2026 года, когда рост составил 10,7 %.



В то же время инвестиции в государственное строительство в 2025 году выросли всего на 2 %, что значительно отстает от показателей предыдущих лет (10,2 % в 2024 году и 8,9 % в 2023 году). Эксперты отмечают, что на эту стагнацию повлиял чрезмерный рост затрат на строительство в период 2022–2024 годов.

•⁠ ⁠Объем государственных инвестиций в Германии оказался ниже среднего показателя по ЕС



В Германии валовое накопление основного капитала государственного сектора в прошлом году составило 16,3 % от общего объема инвестиций в стране, который достиг 907,8 млрд евро. Доля государственных инвестиций в строительном секторе составила 17,2 %, в других активах — 16,5 %, а в оборудовании — 14,7 %.



Несмотря на исторический рост, соотношение валовых государственных инвестиций Германии к валовому внутреннему продукту (ВВП) осталось на уровне 3,3%. По этому показателю Германия отстала от средних показателей еврозоны (3,7%) и Европейского союза (ЕС) (3,9%).