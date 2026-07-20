В Сумской области Украины сообщили об атаке на сотрудников чрезвычайных служб Противник целенаправленно атаковал спасателей во время выполнения задания – ГСЧС Украины

В Белопольской общине Сумской области Украины нанесен повторный удар по месту, где работали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила в Facebook в понедельник, 20 июля.

«Враг целенаправленно атаковал спасателей во время выполнения задания. В Белопольской общине россияне нанесли повторный удар по месту, где работали сотрудники ГСЧС», - следует из публикации.

Сообщается, что спасатели успели отойти в безопасное место, поврежден пожарный автомобиль.

Также спасатели ликвидировали пожары после вражеских атак в Белопольской и Глуховской общинах.

В Харькове и области за сутки погибли 4 человека, 48 – пострадали

В Харькове и Харьковской области за прошедшие сутки в результате атак погибли 4 человека, 48 – пострадали, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Facebook.

По его словам, противника за прошедшие сутки нанес удары по Харькову и 23 населенным пунктам области, в результате чего четыре человека погибли, еще 48 пострадали. Среди пострадавших – ребенок.

Для ударов противник применил четыре ракеты, одну управляемую авиабомбу, реактивную систему залпового огня и 69 беспилотников разных типов, среди которых - Герань-2, Молния, FPV, утверждает Синегубов.

В Харькове дроны атаковали Шевченковский и Киевский районы – ранения получила 51-летняя женщина, повреждения получила автозаправочная станция.

В Харьковском районе в результате атаки поврежден почтовый терминал в Новых Коротичах и частный дом в Казачьей Лопане. В Новых Коротычах погибли мужчины в возрасте 24, 25, 45 и 62 лет, еще 20 человек пострадали. В Слатино Дергачевской общины ранен мужчина в возрасте 61 года.

В Изюмском районе из-за удара повреждены семь многоквартирных домов и 20 автомобилей в самом Изюме, два частных дома в Гавриловке и Осколе, три частных дома в Барвенково и частный дом в Богодарово. В Изюме пострадали 23 человека, в том числе острую реакцию на стресс получил годовалый мальчик.

Дрон упал на территорию частного предприятия на Полтавщине

Беспилотник утром, в понедельник, 10 июля упал на территории одного из частных предприятий промышленного комплекса Полтавской области – возник пожар. Об этом начальник областной военной администрации Виталий Дьяковнич сообщил в Telegram-канале.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Информация о травмированных в результате атаки не поступала.

За сутки в Донецкой области погибли 4 мирных жителя

В Донецкой области в результате атак за прошедшие сутки погибли четыре гражданских лица, еще 13 ранены.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Facebook. «В частности, в Краматорске в результате вражеских атак за сутки два человека погибли, трое получили ранения, в Славянске - погибли двое, ранения получил один человек. Остальные раненые – в Дружковке, Малотарановке, Степановке и Беленьком», - следует из публикации.

Более 70 ударов по Сумской области

В течение суток, с утра 19 июля до утра 20 июля, нанесено более 70 ударов по 26 населенным пунктам в 15 территориальных общинах Сумской области, один человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом Сумская областная военная администрация сообщила в Facebook.

В Сумской общине в результате попадания управляемых авиабомб погиб 54-летний мужчина, ранения и травмы получили женщины в возрасте 54 и 90 лет и 68-летний мужчина. В результате ударов беспилотников травмирована 40-летняя женщина, пострадала 39-летняя женщина.

В медицинское учреждение обратился 55-летний мужчина, который был травмирован 18 июля в результате минометных обстрелов в Середино-Будской общине.

Противник применил минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиабомбы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, административные здания, нежилые помещения, помещения магазина, питание, многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, хозяйственные автомобили, автобус. ​​​​​​​

