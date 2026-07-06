Сеть врачей Судана призвала ООН срочно доставить в регион лекарства, воду и продовольствие, чтобы сдержать вспышку

В Судане 200 тысяч человек находятся под угрозой из-за холеры, кори и продовольственного кризиса Сеть врачей Судана призвала ООН срочно доставить в регион лекарства, воду и продовольствие, чтобы сдержать вспышку

В штате Северный Кордофан более 200 тысяч человек столкнулись с гуманитарным и медицинским кризисом из-за вспышек холеры и кори, а также нехватки продовольствия и лекарств. Об этом сообщила сеть врачей Судана.

В заявлении организации говорится, что к западу от города Бара в штате Северный Кордофан более 200 тысяч человек, среди них свыше 20 тысяч детей, пострадали от вспышек холеры и кори, а также от нехватки продовольствия и медикаментов.

Отмечается, что жители региона вынуждены бороться за выживание в крайне тяжелых гуманитарных условиях на фоне дефицита продовольствия и лекарств, а также распространения кори и холеры.

По данным организации, в различных медицинских центрах Бары среди детей выявлено более 100 случаев кори. Кроме того, зарегистрировано 45 случаев холеры. В заявлении подчеркивается, что в системе здравоохранения наблюдаются серьезные перебои, а базовые медицинские материалы отсутствуют.

Также сообщается, что некоторые медучреждения, в том числе больницы Тайбе эз-Заатари и Умм Курейдим, пытаются продолжать работу, не имея никаких медицинских материалов.

В заявлении содержится предупреждение, что продолжающиеся перебои с поставками медикаментов и продовольствия, а также препятствия в доставке гуманитарной помощи в регион могут привести к масштабной гуманитарной и медицинской катастрофе, способной повысить уровень смертности, особенно среди детей и других уязвимых групп населения.

Сеть врачей Судана призвала Организацию Объединенных Наций (ООН), гуманитарные организации и органы здравоохранения срочно доставить в регион лекарства, растворы для внутривенного введения, вакцины, медицинские материалы, продовольствие и безопасную питьевую воду. В заявлении также подчеркивается необходимость взять вспышку под контроль и спасти жизни тысяч мирных жителей.

Министерство здравоохранения Судана 30 июня сообщило, что в штатах Северный и Западный Кордофан скончались 127 человек, а число зарегистрированных случаев холеры достигло 911.

Силы быстрого реагирования (СБР) с марта контролируют город Бара и расположенные к западу от него окрестные деревни.

В Судане с апреля 2023 года продолжаются столкновения между армией и Силами быстрого реагирования. В результате конфликта погибли десятки тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По данным ООН, миллионы жителей страны также находятся под угрозой голода.