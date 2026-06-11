Протесты продолжаются из-за решения выделить 12 мест в региональном парламенте для кашмирских беженцев на предстоящих в июле выборах

В столкновениях полиции и протестующих в пакистанском регионе Азад-Кашмир погибли 15 человек Протесты продолжаются из-за решения выделить 12 мест в региональном парламенте для кашмирских беженцев на предстоящих в июле выборах

Число погибших в столкновениях между полицией и протестующими в контролируемом Пакистаном регионе Азад-Джамму и Кашмир возросло до 15 человек.

Как сообщает BBC, протесты продолжаются из-за решения выделить 12 мест в региональном парламенте для кашмирских беженцев на предстоящих в июле выборах.

Беспорядки начались в начале недели после того, как более 10 тысяч человек попытались колоннами направиться в столицу региона Музаффарабад, выйдя на улицы городов Равалакот и Котли. В результате столкновений погибли 15 человек, в том числе 11 гражданских лиц и четыре сотрудника сил безопасности.



Сообщается, что в столкновениях между полицией и демонстрантами ранения получили не менее 50 человек.

Власти опасаются, что число погибших может возрасти.

Над Музаффарабадом и Равалакотом были замечены военные вертолеты, осуществлявшие наблюдательные полеты.



Отмечается, что колонна протестующих в настоящее время находится примерно в четырех километрах от города Равалакот. Мечети региона призвали местное население оставаться дома.



Кризис спровоцировало выделение 12 мест для кашмирских беженцев



Кризис в Азад-Джамму и Кашмире начался после решения выделить 12 мест в законодательном собрании региона для кашмирских беженцев, проживающих за его пределами.

Местные жители утверждают, что такая мера фактически ограничивает возможности местного населения быть избранными в парламент.



Объединенный народный комитет действий (JAAC) призвал провести марш на Музаффарабад в знак протеста против выделения этих мест беженцам на июльских выборах.



Власти контролируемого Пакистаном региона Азад-Джамму и Кашмира объявили JAAC вне закона, заявив, что эта организация связана с «террористической деятельностью» и действует таким образом, который может причинить ущерб миру и безопасности региона.