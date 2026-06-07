Перестрелка произошла в провинции Систан и Белуджистан в районе Саравана

В столкновении на юго-востоке Ирана погибли 5 человек Перестрелка произошла в провинции Систан и Белуджистан в районе Саравана

В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана в результате столкновения между силами безопасности и вооруженной группой погибли 5 человек, включая одного сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на источники в службах безопасности, инцидент произошел в районе Сараван, где между силами безопасности и вооруженной группой вспыхнула перестрелка.

В результате столкновения были ликвидированы 4 члена вооруженной группы, также погиб один сотрудник сил безопасности.