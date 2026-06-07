В столкновении на юго-востоке Ирана погибли 5 человек

Mustafa Melih Ahıshalı, Elmira Ekberova
07 Июня 2026•Обновить: 07 Июня 2026
В провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана в результате столкновения между силами безопасности и вооруженной группой погибли 5 человек, включая одного сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщает агентство Fars со ссылкой на источники в службах безопасности, инцидент произошел в районе Сараван, где между силами безопасности и вооруженной группой вспыхнула перестрелка.
В результате столкновения были ликвидированы 4 члена вооруженной группы, также погиб один сотрудник сил безопасности.