На приеме в Посольстве РФ замглавы МИД Турции Муса Кулаклыкая и посол Сергей Вершинин подчеркнули особое значение российско-турецких отношений для стабильности региона

В столице Турции отметили День России На приеме в Посольстве РФ замглавы МИД Турции Муса Кулаклыкая и посол Сергей Вершинин подчеркнули особое значение российско-турецких отношений для стабильности региона

День России отметили в Посольстве Российской Федерации в Турции.

Мероприятие прошло в российском посольстве в Анкаре по случаю Дня России. Прием состоялся по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Сергея Вершинина.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Турции, посол Муса Кулаклыкая, главы дипломатических миссий, аккредитованные в Анкаре дипломаты и многочисленные гости.

Торжественный прием начался с исполнения государственных гимнов Турции и России.

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Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Турции, посол Муса Кулаклыкая от всего сердца поздравил российский народ с Днем России.

Кулаклыкая отметил, что Турция и Россия, обладающие глубокой историей, сильными государственными традициями и богатым дипломатическим опытом, являются двумя странами, имеющими особое значение для стабильности и будущего региона.

По его словам, турецко-российские отношения, уходящие корнями в глубь веков, продолжают развиваться, преодолевая время и обстоятельства, на основе взаимного уважения и понимания общих интересов.

Замглавы МИД Турции подчеркнул, что под руководством президентов двух стран продолжается работа, направленная на дальнейшее укрепление позитивной динамики в турецко-российских отношениях в предстоящий период.

Обращаясь к послу РФ Сергею Вершинину, Кулаклыкая поздравил его с недавним вступлением в должность посла Российской Федерации в Анкаре.

Он выразил уверенность, что знания, опыт и компетенция Вершинина в период его работы в Турции внесут ценный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Кулаклыкая также заявил, что Турция продолжит тесное взаимодействие с российским послом в усилиях, направленных на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Турцией и Россией.

В завершение выступления замминистра еще раз поздравил российский народ с Днем России и поблагодарил организаторов за вечер.

Вершинин указал на особую роль контактов Путина и Эрдогана

В свою очередь, посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что День России является главным государственным праздником страны и символизирует многовековую историю российской государственности, преемственность поколений, богатое культурное наследие и ответственность за будущее страны.

Вершинин отметил, что для него особенно приятно впервые обращаться к гостям в качестве посла Российской Федерации в Турции. Он выразил признательность турецким властям, коллегам по дипломатическому корпусу, представителям общественных и деловых кругов за теплоту общения, открытость и готовность к взаимодействию, которые, по его словам, он почувствовал с первых дней пребывания в Турции.

Говоря о развитии России, Вершинин подчеркнул, что страна уверенно движется вперед, укрепляя экономический, научный, технологический и гуманитарный потенциал. По его словам, несмотря на сложные международные условия, Россия продолжает реализовывать масштабные проекты, совершенствовать инфраструктуру, укреплять промышленность, науку и образование.

Посол также заявил, что Россия последовательно выступает за построение более справедливого и устойчивого мирового порядка, основанного на принципах суверенного равенства государств, уважения международного права и взаимного учета интересов.

Особое внимание в своем выступлении Вершинин уделил российско-турецким отношениям. Он отметил, что Россия и Турция являются соседями и важными партнерами, которых связывают богатая история взаимодействия, интенсивные экономические связи и живые человеческие контакты.

По словам Вершинина, сегодня российско-турецкое сотрудничество охватывает практически все ключевые направления от энергетики и торговли до туризма, культуры, образования и гуманитарных обменов.

Он подчеркнул, что между двумя странами поддерживается регулярный политический диалог, позволяющий эффективно решать вопросы двусторонней и международной повестки. При этом, по словам посла, особую роль играют регулярные контакты между лидерами России и Турции - Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вершинин отметил, что уже за короткое время пребывания в Турции смог убедиться в значительном потенциале российско-турецких отношений. Он заявил, что укрепление сотрудничества между двумя странами рассматривает в качестве одной из важнейших задач своей работы.

Посол РФ выразил благодарность турецким партнерам, вносящим вклад в развитие связей между двумя странами, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции. По его словам, их усилия способствуют укреплению взаимопонимания между народами России и Турции, сохранению русского языка и культуры, а также развитию гуманитарного сотрудничества.

В завершение выступления Вершинин выразил уверенность, что накопленный опыт сотрудничества и взаимное стремление к развитию партнерства будут и впредь служить интересам народов России и Турции, а также делу обеспечения мира и стабильности в регионе и мире.

Он пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов и поздравил гостей с Днем России.