Отмечается, что взрывы произошли недалеко от отеля, где остановился прибывший с визитом в Сирию президент Франции Эммануэль Макрон

В столице Сирии Дамаске произошли взрывы Отмечается, что взрывы произошли недалеко от отеля, где остановился прибывший с визитом в Сирию президент Франции Эммануэль Макрон

В столице Сирии Дамаске произошли два взрыва в районе, расположенном рядом со зданием Министерства туризма.

По информации местных источников, на одной из самых оживленных улиц столицы взорвались бомбы, заложенные в микроавтобус и мусорный контейнер.

На место происшествия были направлены многочисленные машины скорой помощи. Официальной информации о наличии погибших пока не поступало.

Сообщается, что взрывы произошли недалеко от отеля, где остановился прибывший с визитом в Сирию президент Франции Эммануэль Макрон.

Уточняется, что в момент взрыва Макрон находился во Президентском дворце на встрече с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

2 июля в кафе рядом с Дворцом правосудия на дороге, ведущей к рынку Хамидия в Дамаске, произошел террористический акт с использованием взрывного устройства. В результате атаки погибли 10 человек, еще 21 получил ранения.