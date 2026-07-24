В столице Казахстана впервые состоялся полет аэротакси Аппарат способен развивать скорость до 200 км в час

В столице Казахстана впервые состоялся демонстрационный полет пассажирского аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Как сообщили казахстанские государственные СМИ, испытательный полет прошел на территории ипподрома «Қазанат» в рамках программы «Игр будущего».

Для демонстрации использовалось электрическое воздушное судно AutoFlight Prosperity, рассчитанное на одного пилота и пять пассажиров. Аппарат способен развивать скорость до 200 километров в час и преодолевать до 200 километров на одном заряде.

Организаторами мероприятия выступили казахстанская компания Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) совместно с китайской компанией AutoFlight.

По словам председателя правления AAAG Сергея Хегая, еще несколько лет назад экономика малых высот воспринималась как технология далекого будущего. Он отметил, что за полтора года проект прошел путь от изучения мирового опыта до создания инфраструктуры и проведения демонстрационных полетов.

Развитие городской воздушной мобильности требует создания цифровой инфраструктуры, системы управления воздушным движением, вертипортов, нормативной базы и подготовки специалистов, отметил глава компании. «Это новая высокотехнологичная индустрия, которая объединит операторов воздушной мобильности, цифровые платформы, техническое обслуживание, сборку воздушных судов, производство комплектующих, разработку программного обеспечения и подготовку новых инженеров, пилотов и операторов», — отметил Сергей Хегай.



Он добавил, что ключевая цель проекта — создание новой технологической отрасли для будущих поколений. «Мы создаем эту индустрию для наших детей. Для них воздушная мобильность может стать такой же привычной частью жизни, как для нашего поколения стал автомобиль. Вместе с ней появятся новые профессии, инженерные школы, технологические компании и возможности реализовать свои знания и таланты в Казахстане, — сказал он.

В июне в Казахстане вступил в силу закон, регулирующие развитие аэротакси, eVTOL и беспилотной авиации.

Впервые в Казахстане испытали аэротакси 19 мая в городе Алатау на территории первого в стране вертипорта.

