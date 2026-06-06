В Стокгольме прошла акция протеста против агрессии Израиля на Палестину и Ливан Участники акции скандировали лозунги «Израиль — геноцид», «Израиль — террористическое государство», «Израиль убивает детей» и «Остановите геноцид»

В столице Швеции Стокгольме прошла акция протеста против нападений Израиля на Палестину и Ливан.



Демонстранты собрались на площади Оденплан по призыву множества общественных организаций.



Демонстранты, шедшие в центр города с флагами Палестины, Ирана и Ливана, несли плакаты и транспаранты с надписями «Остановите геноцид», «Прекратите нападения на Палестину и Ливан» и «Фашистский Израиль».



Участники акции скандировали лозунги «Израиль — геноцид», «Израиль — террористическое государство», «Израиль убивает детей» и «Остановите геноцид».



Шведская активистка Матильда Бергстрём, в своем интервью корреспонденту агентства «Анадолу», привлекла внимание к гуманитарной трагедии, переживаемой матерями и детьми в Газе, и призвала международное сообщество и Европейский союз (ЕС) отказаться от своей двуличной политики.

Подчеркнув, что в Палестине матери ведут борьбу за выживание в чрезвычайно тяжелых условиях, Бергстрём добавила:



«В Палестине, находящейся под оккупацией и в состоянии конфликта, матери становятся свидетелями гибели, увечий или исчезновения своих детей на глазах. Матери вынуждены рожать без какой-либо медицинской помощи и поддержки. Из-за препятствий, создаваемых Израилем, невозможно получить доступ даже к самым элементарным предметам первой необходимости, таким как детское питание и заменители грудного молока. Мы, жители Швеции, где действуют самые развитые в мире права родителей и предоставляются бесплатные медицинские услуги, должны стоять в первых рядах солидарности с палестинскими матерями, лишенными этих возможностей».



Утверждая, что за глобальными конфликтами стоят колониализм и экономические интересы крупных корпораций, она продолжила словами: «Существует система, которая зарабатывает огромные деньги на войнах, оружии и нарушении прав человека. Права человека не принимаются во внимание, поскольку они мешают этим компаниям получать прибыль. Эти силы настолько сильны, что способны заставить замолчать СМИ и повлиять на политиков. Мы, как граждане, должны взять на себя ответственность и громко высказать свой протест против такого развития событий».

- Это проявление явных двойных стандартов



Бергстрём, критикуя позицию Европейского союза в области внешней политики, отметила, что, несмотря на наличие в ЕС политиков, поддерживающих Палестину, принятие конкретных мер постоянно блокируется.



«То, что ЕС поддерживает Украину и оказывает ей всяческую помощь, но не стоит на стороне палестинцев, является явным проявлением двойных стандартов. В Европарламенте есть много политиков, требующих оказания поддержки Палестине и приостановки торговых соглашений, однако эти решения никак не могут пройти голосование. Невозможно не думать, что за странами, постоянно тормозящими и препятствующими этому процессу, стоят определенные интересы и финансовые связи. Китай, Африканский союз и ЕС должны занять более четкую позицию в отношении этих незаконных альянсов мировых держав», - резюмировала шведская активистка.