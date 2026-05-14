В Стамбуле проходит 18-я Конференция по безопасности На открытии конференции выступили представитель Фонда Конрада Аденауэра и ректор Университета Башкент

В Стамбуле начала работу 18-я Конференция по безопасности, организованная представительством Фонда Конрада Аденауэра в Турции и Центром стратегических исследований Университета Башкент.

На открытии конференции, проходящей в одном из стамбульских отелей, выступили глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки Фонда Конрада Аденауэра Томас Фольк и ректор Университета Башкент профессор Хакан Озкардеш.

Фольк отметил, что конференция входит в число ведущих мировых площадок по безопасности и собрала участников более чем из 25 стран. Он указал на то, что Фонд Конрада Аденауэра насчитывает свыше 100 офисов по всему миру, организация сформировала глобальную сеть, объединяющую представителей политики, дипломатии, бизнеса и академических кругов в сфере безопасности и экономической политики.

Глава департамента напомнил, что Фонд работает в Турции с 1985 года, открыв представительство по приглашению тогдашнего премьер-министра Тургута Озала, и остается единственным немецким политическим фондом, имеющим офис в Анкаре.

Фольк отметил, что конфликты между США, Израилем и Ираном сказываются на глобальной энергетической безопасности и цепочках поставок и высказался за недопущение получения Ираном ядерного оружия. «С точки зрения безопасности и экономической политики Турция является ключевым игроком и важным партнером в стабилизации многочисленных конфликтов в регионе», - сказал представитель организации, указав на стратегическую значимость Турции.

Он обратил внимание на то, что Анкара не только является второй по величине военной силой НАТО, но и выступает важным партнером для Европейского союза и Германии. «Турция останется ключевым игроком в дискуссиях о стабилизации Сирии, будущем сектора Газа и дальнейшем выстраивании отношений с Ираном. Поэтому тесное сотрудничество с Турцией отвечает интересам самой Германии», - считает он.

Ректор Университета Башкент Озкардеш, в свою очередь, заявил, что мир сталкивается с многослойными кризисами, а архитектура безопасности стремительно меняется.

Он отметил, что в регионе, простирающемся от Черного до Восточного Средиземноморья, сохраняются такие угрозы, как нелегальная миграция, терроризм, проблемы энергобезопасности и региональной нестабильности, и эти вопросы необходимо обсуждать в рамках форума.

Ректор обратил внимание на необходимость более комплексного подхода к европейской безопасности. «Оборона и сдерживание — это для Европы не второстепенная, а на данный момент первостепенная проблема»,- подчеркнул Озкардеш.

18-я Стамбульская конференция по безопасности завершится 15 мая.