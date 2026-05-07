В Сомали 6,5 миллиона человек сталкиваются с серьезной проблемой нехватки продовольствия Около 2 миллионов детей в стране находятся под угрозой недоедания

Координатор Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам в Сомали Джордж Конвей заявил, что в стране из-за засухи кризис, связанный с голодом и недоеданием, все более усугубляется. Он сообщил, что около 6,5 миллиона человек столкнутся с острой нехваткой продовольствия.

В рамках своего визита в Сомали Конвей провел встречи с представителями правительства, командой ООН и представителями гуманитарных организаций.

Отметив, что он посетил различные регионы страны, чтобы лично убедиться в серьезности ситуации в Сомали, Конвей заявил, что кризис, связанный с голодом и недоеданием из-за засухи, становится все более тяжелым.

По его словам, Сомали в течение последних трех лет сталкивается с последствиями недостаточного количества осадков. Начало дождей в некоторых регионах вселяет надежду, однако пока не привело к ощутимому улучшению гуманитарной ситуации.

В стране около 6,5 миллиона человек сталкиваются с серьезной или острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, а около 2 миллионов человек испытывают острую нехватку продовольствия и голодают.

Около 2 миллионов детей находятся под угрозой недоедания, и предупредил о быстром ухудшении гуманитарной ситуации.