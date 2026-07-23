Как сообщили в Министерстве обороны Сомали, операция была проведена при поддержке международных партнеров в районе населенного пункта Тедан в регионе Хиран

В Сомали нейтрализовали 18 боевиков «Аль-Шабаб» Как сообщили в Министерстве обороны Сомали, операция была проведена при поддержке международных партнеров в районе населенного пункта Тедан в регионе Хиран

В ходе операции Сомалийской национальной армии (SNA) против террористической группировки «Аш-Шабаб» в регионе Хиран нейтрализованы 18 боевиков. Кроме того, 21 член группировки получил ранения.

Как сообщили в Министерстве обороны Сомали, операция была проведена при поддержке международных партнеров в районе населенного пункта Тедан в регионе Хиран.

Согласно сообщению, операция прошла примерно в 17 километрах от района Булалай. В результате были нейтрализованы 18 членов «Аш-Шабаб», еще 21 боевик получил ранения.

Сообщается, что в ходе операции также был уничтожен один из используемых группировкой боевых автомобилей, а ее объекты и позиции в регионе стали непригодными для дальнейшего использования.

Министерство обороны высоко оценило профессионализм и оперативные возможности Сомалийской национальной армии, а также поблагодарило международных партнеров за поддержку в борьбе с терроризмом.

В ведомстве подчеркнули, что операции по преследованию боевиков «Аш-Шабаб» продолжаются и борьба с терроризмом будет последовательно вестись до обеспечения безопасности и стабильности в стране.

Террористическая группировка «Аш-Шабаб», возникшая в Сомали в 2006 году, на протяжении многих лет совершает нападения на правительственные силы и международный миротворческий контингент.

С 2022 года силы безопасности Сомали при поддержке международных партнеров проводят крупномасштабные операции против группировки в центральных и южных районах страны.