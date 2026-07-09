Армия Сомали и силы безопасности штата Джубаленд провели совместную операцию против террористической организации

В Сомали ликвидированы два лидера и 14 боевиков «Аш-Шабаб» Армия Сомали и силы безопасности штата Джубаленд провели совместную операцию против террористической организации

В результате совместной операции армии Сомали и сил безопасности автономного штата Джубаленд против террористической организации «Аш-Шабаб» были ликвидированы два командира группировки и 14 боевиков.

Согласно заявлению Министерства обороны Сомали, операция была проведена в районе Бадхадхе провинции Нижняя Джубба.

В ведомстве сообщили, что в ходе операции были нейтрализованы два руководителя организации и 14 членов группировки. Ещё два боевика были задержаны ранеными.

Также сообщается, что силовики захватили большое количество оружия, боеприпасов и военного оборудования, которое использовалось террористами для нападений на мирное население.

«Аш-Шабаб», возникшая в Сомали в 2006 году, на протяжении многих лет совершает атаки против правительства страны и подразделений международных миротворческих сил.

С 2022 года при поддержке международных партнёров силы безопасности Сомали проводят масштабные операции против группировки в центральных и южных регионах страны.