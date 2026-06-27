В Сомали ликвидировали более 30 боевиков «Аш-Шабаб»

Mohamud Ismail Kulane, Olga Keskin
27 Июня 2026•Обновить: 27 Июня 2026
В ходе операций, проведенных сомалийской армией против террористической организации «Аш-Шабаб» в различных районах Сомали, ликвидированы более 30 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны Сомали.
Согласно сообщению, подразделения сомалийской армии провели операции против «Аш-Шабаб» в регионе Средняя Шабелле.
По данным министерства, в ходе операции, проведенной 24 июня в районе Гайфо, были нанесены удары по вооруженным формированиям террористической организации. Сообщается о нейтрализации большого числа боевиков, в том числе полевых командиров.
Отмечается, что 25 июня операции были продолжены в районах Руун-Идрис и Кали-Гадууд, где были нанесены удары по позициям группировки. В ходе операции были нейтрализованы боевики и изъято оружие и боеприпасы.
На заключительном этапе операций было нейтрализовано более 30 членов «Аш-Шабаб», уничтожено большое количество оружия и боеприпасов, - говорится в публикации.
Министерство обороны Сомали сообщило, что силы безопасности продолжат проводить операции с целью обеспечения безопасности и стабильности в стране, а также полного прекращения деятельности террористической организации.
Террористическая организация «Аш-Шабаб», возникшая в Сомали в 2006 году, на протяжении многих лет совершает нападения на правительственные силы, мирных жителей и международный миротворческий контингент. С 2022 года сомалийские силы безопасности при поддержке международных партнеров проводят масштабные операции против группировки в центральных и южных районах страны.