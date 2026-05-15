В Совете Европы приняли решение о создании «Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины» Решение принято на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе

Кабинет министров Совета Европы утвердил текст Расширенного частичного соглашения о «Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины», сообщила пресс-служба МИД Молдовы.

Резолюция о создании Руководящего комитета «Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины» вручена главе МИД Украины Андрею Сибиге генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе и вице-премьером Молдовы Михаем Попшоем.

Резолюция была принята на 135-й Министерской сессии Совета Европы под председательством Республики Молдова.

Руководящий комитет «Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», в соответствии с соглашением, будет обеспечивать финансирование, а также необходимую административную и управленческую поддержку его деятельности.

«Специальный трибунал» получит мандат на расследование и уголовное преследование лиц, ответственных «за агрессию против Украины».

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что резолюция принадлежит Украине, но также и каждой стране, которая выбирает право и закон – всем, кто желает видеть Европу демократичной и безопасной. «Мы берем на себя ответственность за то, чтобы агрессия не осталась без ответа. Преступления будут наказаны. Правосудие и ценности обеспечат это. Для тех, кто еще не присоединился, дверь остается открытой. Правосудие нуждается в вас», – заявил европейский чиновник.

Со своей стороны, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что сегодня – исторический день, который возрождает правосудие из руин, оставленных войной.

«Сегодня мы пришли к точке, откуда не имеем права вернуться назад. Этот Трибунал – реальность. Очень немногие верили, что у нас получится, но это произошло. Год назад мы утвердили политическое решение, а сейчас у нас уже есть Соглашение о реализации международного уголовного правосудия. Такая скорость действительно является рекордной», – сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что моральный фундамент Европы будет восстановлен тогда, когда «ответственные за агрессию против Украины» понесут наказание.

«Украина верила в Трибунал с самого начала, я уверен, что с его помощью мы достигнем мира, вступления в ЕС и других целей. Мы создаем инфраструктуру привлечения к ответственности, основанную на трех столпах: Специальный трибунал, Реестр ущерба и Комиссия по ущербу. Благодарю всех вас за то, что этот день стал реальностью», – заявил Андрей Сибига.

Вице-премьер Михай Попшой заявил, что в Молдове рады возможности внести вклад в укрепление этого фундамента. «Важно, чтобы каждый из нас позаботился о том, что ответственность будет обеспечена. Я призываю всех остальных членов присоединиться к соглашению, а тех, кто уже присоединился, – как можно скорее его ратифицировать, ведь только вместе мы можем продемонстрировать силу и защитить наши ценности!» – сказал глава МИД Молдовы.

Республика Молдова входит в число 34 государств-членов, заявивших о намерении присоединиться к этому соглашению, наряду с Европейским союзом, Коста-Рикой и Австралией.