В Смоленской области РФ сообщили о ранении трех человек после атаки дронов

В Смоленской области РФ три человека, включая ребенка, пострадали из-за попавших в многоквартирный дом обломков сбитого беспилотника.

«Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области сбит и подавлен 21 украинский беспилотник.

В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребенок»,- написал губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале в воскресенье, 3 мая.

По его словам, госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести, женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное.

За ночь средства ПВО в РФ перехватили более 300 дронов

Российские военные перехватили и уничтожили за минувшую ночь 334 беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, БПЛА также нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и аннексированным Крымом.

За сутки над Курской областью ликвидировано 130 БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в социальной сети об уничтожении над регионом 130 украинских дронов с 09:00 2 мая до 09:00 3 мая.

По его словам, противник 88 раз применили артиллерию по отселенным районам, семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Погибших нет, пострадали четыре человека, отметил глава региона.

Минобороны РФ сообщило о создании системы фортификационных сооружений в Херсонской области

Российские военные заявили, что в Херсонской области создана система фортификационных сооружений, которая обеспечивает защиту от украинских ударов, заявили государственные СМИ.

«На одном из участков линии боевого соприкосновения в Херсонской области российскими инженерными подразделениями совместно со специалистами РЭБ и беспилотной авиации создана разветвленная фортификационная система, не имеющая аналогов по уровню скрытности и автоматизации», - следует из сообщения.

Отмечается, что вся линия опорных пунктов объединена сетью подземных ходов, капитальных помещений и замаскированных наблюдательных постов.

Такая архитектура позволяет личному составу свободно перемещаться между позициями, уходить от ударов артиллерии противника и внезапно появляться на огневых рубежах, сказано в сообщении.

В Минобороны РФ назвали главным преимуществом системы постоянный контроль обстановки без риска быть обнаруженным средствами оптической и тепловизионной разведки противника.