В сирийской провинции Алеппо традиция ковроткачества сохраняется благодаря местным мастерам

В сирийской провинции Алеппо искусство ткачества ковров и реставрация старинных ковров сохраняются благодаря труду мастеров-ремесленников.



Традиция ковроткачества, занимающая важное место среди традиционных ремесел города, поддерживается как в сфере производства, так и в процессе реставрации.



45-летний мастер по изготовлению ковров Омер Равас, рассказывающий, что научился этому ремеслу от деда и отца, отметил, что начал заниматься этим делом в 10 лет.



Равас, прилагающий усилия для передачи этого ремесла будущим поколениям, хочет предотвратить утрату традиции, обучая своих детей и племянников.



Отметив, что изготовление ковров ручной работы — это процесс, требующий терпения и мастерства, Равас сказал корреспонденту «Анадолу», что ремесло ковроткачества является важной частью культурного наследия Алеппо.



Он, один из мастеров, занимающихся реставрацией старинных ковров и поддерживающих традиции ковроткачества, призвал к сохранению и поддержке искусства ковроткачества, представляющего как культурную, так и историческую ценность.

Равас призывает представителей сферы культуры и туризма уделять больше внимания этой профессии: «Это не только коммерческая деятельность, но и важное культурное наследие. Рост интереса молодежи к этой сфере — радостное и позитивное явление».



- Раньше из Европы и Америки присылали ковры на реставрацию



Рассказывая о том, как они возвращают старинные ковры к жизни, Равас отметил, что они реставрируют ковры с разрывами, дырками или повреждениями, полученными по разным причинам.



Мастер по коврам из Алеппо отметил, что в прошлом ковры на ремонт присылали из многих арабских стран, в первую очередь из Европы, Америки и стран Персидского залива, однако после начала гражданской войны в стране количество таких заказов значительно сократилось.



Равас пояснил, что уход за коврами и их ремонт представляют собой поэтапный процесс: если перед началом работы обнаруживается заражение насекомыми или серьезные повреждения, сначала проводится очистка, а затем переходят к этапу стирки и ремонта.

Мастер отметил, что мелкие повреждения устраняются легко, а вот серьезные требуют больше времени и труда, и добавил, что к каждому ковру подходят индивидуально, в зависимости от его состояния.



Подчеркнув, что в этой профессии самое главное — терпение, Равас сказал: «За долгие годы я понял, что терпение сильнее всего на свете; тот, кто не умеет терпеть, не сможет добиться успеха ни в одной профессии».



По его словам, в прошлом ковроткачество в Алеппо было гораздо более распространенным ремеслом. Эта традиция, которую в свое время поддерживали 40–50 мастеров, сегодня сохраняется лишь примерно 5 людьми: часть мастеров оставила ремесло, а часть погибла, а также эмигрировала во время гражданской войны в стране.



Омер Равас отметил, что они хотели бы, чтобы ремесло ковроделов и искусство ремонта ковров стали более известны широкой публике и вновь привлекли к себе внимание.