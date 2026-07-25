ДТП произошло на участке трассы между районами Эс-Сухна и Пальмира

В Сирии при столкновении двух автобусов погибли 35 человек, еще 30 пострадали ДТП произошло на участке трассы между районами Эс-Сухна и Пальмира

В Сирии в результате столкновения двух пассажирских автобусов на автодороге Дамаск — Дейр-эз-Зор погибли 35 человек, еще 30 получили ранения.

Как сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariyah, авария произошла на участке трассы между районами Эс-Сухна и Пальмира, где столкнулись два пассажирских автобуса.

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Согласно заявлению Министерства здравоохранения Сирии, по предварительным данным, в результате ДТП погибли 35 человек, еще 30 получили ранения.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Есть опасения, что число погибших может возрасти.