В Сирии при столкновении двух автобусов погибли 35 человек, еще 30 пострадали

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak, Olga Keskin
25 Июля 2026•Обновить: 25 Июля 2026
В Сирии в результате столкновения двух пассажирских автобусов на автодороге Дамаск — Дейр-эз-Зор погибли 35 человек, еще 30 получили ранения.
Как сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariyah, авария произошла на участке трассы между районами Эс-Сухна и Пальмира, где столкнулись два пассажирских автобуса.
Согласно заявлению Министерства здравоохранения Сирии, по предварительным данным, в результате ДТП погибли 35 человек, еще 30 получили ранения.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Есть опасения, что число погибших может возрасти.