В Сирии по обвинению в военных преступлениях арестован бывший командир режима Асада Этот арест является частью продолжающихся усилий новых властей Сирии по преследованию представителей прежнего режима

Сирийские власти по обвинениям, включая военные преступления и участие в военных операциях против районов, удерживаемых оппозицией арестовали бывшего командира, связанного с свергнутым режимом Башара аль-Асада.



Об этом говорится в сообщении Министерство внутренних дел.



В своем заявлении от 6 июня министерство сообщило, что Силы внутренней безопасности в результате наблюдения на основе оперативных данных и проведения засады в районе Масьяф провинции Хама арестовали Шуайба Махмуда Ибрагима.

В ходе операции также было обнаружено и изъято оружие, спрятанное в этом районе.



Согласно предварительным данным следствия, Ибрагим участвовал в военных операциях в пригородах Хомса и Хамы в 2017 году и был причастен к нанесению увечий телам погибших.



Министерство сообщило, что подозреваемый также признался в хранении тайника с оружием и его сокрытии совместно с другим лицом в районе Масиафа.

В заявлении также отмечается, что власти продолжают работу по розыску второго подозреваемого и изъятию оставшегося оружия.



По данным министерства, Ибрагим был передан в Управление по борьбе с терроризмом для проведения дальнейшего расследования, после чего его передадут в судебные органы.



Этот арест является частью продолжающихся усилий новых властей Сирии по преследованию представителей прежнего режима, обвиняемых в причастности к нарушениям прав гражданского населения во время конфликта в стране.



8 декабря 2024 года оппозиционные силы во главе с Ахмедом аль-Шараа свергли правительство Башара аль-Асада, положив конец более чем двадцатилетнему правлению.



С тех пор новая администрация начала операции по обеспечению безопасности, направленные на восстановление стабильности и привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в преступлениях, совершенных в ходе конфликта в период с 2011 по 2024 год.