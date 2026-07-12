Президент Ахмед аш-Шараа призвал открыть новую страницу в истории страны и сосредоточиться на восстановлении госинститутов

В Сирии после свержения режима Асада прошло первое заседание Народного совета Президент Ахмед аш-Шараа призвал открыть новую страницу в истории страны и сосредоточиться на восстановлении госинститутов

В Сирии состоялось первое заседание Народного совета после свержения режима Башара Асада. Заседание прошло под председательством президента Ахмеда аш-Шараа.

В работе парламента приняли участие избранные депутаты, а также 70 членов, назначенных президентом. Заседание состоялось после почти недельной отсрочки.

Помимо главы государства, на церемонии присутствовали министр иностранных дел Асад Хасан аш-Шейбани, министр внутренних дел Анас Хаттаб и министр юстиции Мазхар аль-Вейс.

В ходе первого, носящего торжественный характер заседания депутаты принесли присягу. Почетными гостями мероприятия также стали представители дипломатических миссий ряда иностранных государств.

После назначения президентом 70 новых членов численность Народного совета увеличилась со 140 до 210 депутатов. При этом вакантными остаются одно место депутата от Идлиба в связи с его смертью, а также три мандата, закрепленные за провинцией Эс-Сувейда.

«Призыв открыть новую страницу»

Выступая перед депутатами, президент Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия «сегодня пишет новую историю, отражающую ее цивилизацию, ценности и наследие», и призвал вместе открыть новую страницу на пути к строительству современной сирийской государственности.

По его словам, все несут большую ответственность, поскольку годы авторитаризма, войны и разрушений нанесли тяжелый ущерб людям, городам и экономике страны. В этих условиях, подчеркнул президент, национальные интересы должны быть поставлены выше любых других, а восстановление государства должно осуществляться на основе единства.

Аш-Шараа отметил, что после освобождения страны и восстановления свободы Сирия вступила в новый этап — укрепления государственных институтов, которые будут строиться на принципах ответственности и профессионализма.

Президент также подчеркнул, что восстановление экономики, повышение качества государственных услуг, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение занятости и увеличение объемов производства являются общей национальной задачей, за выполнение которой несут ответственность все государственные институты, прежде всего Народный совет.