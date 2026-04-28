В Сирии опубликованы кадры, предположительно из тюрьмы Сейдная

Ömer Koparan, Elmira Ekberova
28 Апрель 2026•Обновить: 28 Апрель 2026
В Сирии были опубликованы кадры, предположительно принадлежащие тюрьме Седная, одному из самых известных центров содержания и пыток режима Башара Асада, где, по сообщениям, погибли тысячи человек.
В социальных сетях неизвестными лицами были размещены видеозаписи, которые, как предполагается, сняты с камер наблюдения внутри тюрьмы. На кадрах видны различные помещения учреждения.
На записях зафиксированы, в частности, комната ожидания и помещение, которое, как утверждается, является центром мониторинга камер.
На одном из фрагментов видно, как более 20 человек сидят на полу в закрытом помещении, которое описывается как комната ожидания.
Люди находятся с опущенными головами и размещены в тесном пространстве вплотную друг к другу.
На другом видео показана комната с большим количеством мониторов. На экранах одновременно транслируются изображения с разных камер, и предполагается, что это центр управления тюрьмой.
Утверждается, что записи относятся к последним дням перед падением прежнего режима и утратой контроля над тюрьмой.
Тюрьма Седная
Тюрьма Седная, расположенная к северу от столицы Дамаска, считается одной из самых известных военных тюрем Сирии.
После начала гражданской войны в 2011 году она стала местом содержания тысяч людей, обвиняемых в оппозиционной деятельности. Международные правозащитные организации неоднократно сообщали о случаях пыток и жестокого обращения.
В докладе Amnesty International 2017 года утверждалось, что в период с 2011 по 2015 год в тюрьме тайно были казнены около 13 тысяч человек.