В досье также фигурируют имена высокопоставленных военных и сотрудников служб безопасности

В Сирии начался заочный судебный процесс над Башаром Асадом и его братом В досье также фигурируют имена высокопоставленных военных и сотрудников служб безопасности

В столице Сирии, Дамаске начался заочный судебный процесс над свергнутым лидером режима Башаром Асадом и его братом Махером Асадом.

Заседание проходит в Четвертом уголовном суде, расположенном во Дворце правосудия в Дамаске. В деле также фигурируют имена высокопоставленных военных и сотрудников служб безопасности.

Как сообщается, на заседании помимо Башара Асада и Махера Асада упоминались имена Мухаммеда Аймана Айюша, бывшего министра обороны Фахда Касема аль-Фрейджа, начальника военной разведки Дераа Луайя аль-Али, начальника разведывательного отделения Дераа Фавика Насира, а также командира Таляля Хусейна.

Отмечается, что все указанные лица бежали за границу, в связи с чем в отношении них ведется заочное разбирательство. Суд в рамках соответствующего законодательства приступит к процедуре их уведомления о выдвинутых обвинениях.

Сообщается, что заседания проводятся под председательством заместителя генерального прокурора Сирийской Республики Хасана ат-Трубе.