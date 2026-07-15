В Сирии задержан ответственный за хранение химоружия времен режима Асада Чиновник, лояльный режиму Асада, отвечал за производство нервно-паралитического газа зарин

В сирийском городе Лазкийе задержан бывший высокопоставленный чиновник, который, как сообщается, отвечал за хранение запасов зарина и производство химического оружия при свергнутом режиме Башара Асада.

Как сообщило SANA со ссылкой на источник в МВД Сирии, взят под стражу высокопоставленный чиновник, который, как установлено, в период правления свергнутого режима Асада отвечал за производство химических вооружений, в первую очередь — нервно-паралитического газа зарин.

На протяжении гражданской войны в Сирии неоднократно фиксировались атаки с применением химического оружия против мирного населения, которые совершались преимущественно силами, лояльными режиму Асада.

Среди наиболее известных подобных инцидентов — атака с применением зарина в пригороде Дамаска Гута в августе 2013 года, унесшая жизни более 1400 человек, а также химическая атака в районе Хан-Шейхун провинции Идлиб в апреле 2017 года.