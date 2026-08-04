В Сеуле впервые введен максимальный уровень тревоги из‑за жары

Emirhan Demir, Abdulrahman Yusupov
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Во вторник в ряде районов столицы Южной Кореи Сеула впервые объявлен самый высокий уровень тепловой тревоги из-за волны экстремальной жары. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Ожидается, что дневная максимальная ощущаемая температура достигнет 38 градусов Цельсия.
Власти организовали около 4000 точек, куда горожане могли прийти охладиться.
Министерство внутренних дел Южной Кореи призвало жителей избегать выхода на улицу, находиться в прохладных местах и пить больше воды.
Аномальная жара с 15 мая привела к 2 смертям в Сеуле.